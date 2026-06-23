أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر.. آخر تحديث

تراجعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، بالتزامن مع هبوط سعر الدولار في مصر.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 23-6-2026

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 49.77 جنيه.

سعر البيع: 49.87 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 34.81جنيه.

سعر البيع: 35 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 35.06جنيه.

سعر البيع: 35.25 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الثلاثاء 23-6-2026

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 56.94 جنيه.

سعر البيع: 57.21 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 65.61 جنيه.

سعر البيع: 66.17 جنيه.

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 61.51 جنيه.

سعر البيع: 61.80 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري

سعر الشراء: 7.63 جنيه.

سعر البيع: 7.65 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 5.17 جنيه.

سعر البيع: 5.20 جنيه.

سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 5.12 جنيه.

سعر البيع: 5.16 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الثلاثاء 23-6-2026

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 7.34 جنيه.

سعر البيع: 7.36 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 30.79 جنيه.

سعر البيع: 30.93 جنيه.