قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنوب سيناء تحتفل بثلاثية الفراعنة.. فرحة جماهيرية تجتاح الشوارع والشواطئ
الولايات المتحدة وإيران تتفقان على إنشاء خلية لفض الاشتباك بلبنان
ثاني انتصار عربي في المونديال.. مصر تلحق بالمغرب وتواصل التألق
الدولار بـ 49.92 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين
لن نخذل الجماهير.. كواليس حديث حسام حسن لإشعال انتفاضة مصر أمام نيوزيلندا بين الشوطين
شوط تاني عالمي بقيادة الأسطورة.. رضا عبد العال يتغنى بفوز الفراعنة ويوجه رسالة نارية لـ زيزو
انفجار بموقع رأس لفان للغاز في قطر يسفر عن إصابة 54 شخصاً وفقدان 18 آخرين
وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية
مدرب نيوزيلندا يتحسر بعد الخسارة أمام مصر ويؤكد: الشوط الثاني حسم المباراة لصالح الفراعنة
رئيس الوزراء: نحرص على دعم السياحة والطيران لتعظيم الاستفادة من مقومات مصر الفريدة
اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي على دعم المنتخب الوطنى فى كأس العالم
حل مشكلة العدادات الكودية.. برلماني يعلن مفاجأة سارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار بـ 49.92 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

أسعار العملات الأجنبية اليوم
أسعار العملات الأجنبية اليوم
علياء فوزى

استقرت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، مستهل تعاملات اليوم.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال مستهل تعاملات  اليوم الإثنين 22 يونيو  2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 22-6-2026

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم سعر الشراء: 49.82 جنيه.

سعر البيع: 49.92 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 34.87جنيه.

سعر البيع: 35.03جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم سعر الشراء: 35.10جنيه.

سعر البيع: 35.27 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 22-6-2026

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 57.05جنيه.

سعر البيع: 57.27جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 66.67 جنيه.

سعر البيع: 66.06جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم سعر الشراء: 61.60جنيه.

سعر البيع: 61.87 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري 

سعر الشراء: 7.63جنيه.

سعر البيع: 7.66جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم 

سعر الشراء: 5.18جنيه.

سعر البيع: 5.21 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 5.13جنيه.

سعر البيع: 5.15جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم سعر الشراء: 7.34جنيه.

سعر البيع: 7.37جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم سعر الشراء: 30.82جنيه.

سعر البيع: 30.96 جنيه. 

أسعار العملات الأجنبية العملات الأجنبية سعر الدولار سعر الجنيه المصري البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

تموين

معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

دعاء المضطر المستجاب

دعاء المضطر لقضاء الحاجة المستجاب.. أفضل الأدعية لفك الكرب في جوف الليل

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

ترشيحاتنا

إيتمار بن غفير

بن غفير يستفز العالم.. لبنان سيكون ملعبا لإسرائيل

جانب من اللقاء

وزير الخارجية: مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في المنطقة

انعقاد الدورة 93 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين

جامعة الدول العربية تستضيف الدورة 93 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالكريمة

طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة ملفتة

للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد