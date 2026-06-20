هدوء نقدي .. أسعار العملات الأجنبية تستقر أمام الجنيه اليوم السبت



شهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 20 يونيو 2026 داخل السوق الرسمية، وسط هدوء نسبي في حركة التداولات.



وسجل سعر الدولار الأمريكي 49.84 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 57.81 جنيه للشراء و57.97 جنيه للبيع.



وفي العملات الأخرى، وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 66.85 جنيه للشراء و67.05 جنيه للبيع، وسجل الدولار الكندي 35.57 جنيه للشراء و35.67 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الكرون الدنماركي 7.73 جنيه للشراء و7.75 جنيه للبيع، وسجل الكرون النرويجي 5.25 جنيه للشراء و5.27 جنيه للبيع، بينما وصل الكرون السويدي إلى 5.31 جنيه للشراء و5.32 جنيه للبيع.



سعر الفرنك السويسرى

وفي باقي العملات، سجل الفرنك السويسري 62.9 جنيه للشراء و63.11 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر 100 ين ياباني 31.1 جنيه للشراء و31.19 جنيه للبيع، وسجل الدولار الأسترالي 35.17 جنيه للشراء و35.29 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليوان الصيني 7.37 جنيه للشراء و7.39 جنيه للبيع.