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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بقيمة 8 قروش.. هبوط سعر الدولار في مصر ختام اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه علي مدار تعاملات اليوم ليسجل الآن 49.88 جنيه للبيع مقارنة 49.96 جنيه للبيع سعر المستهل بتراجع 8 قروش.

يرصد موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين22-6-2026

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك  العقاري المصري العربي  عند: 

49.82 جنيه للشراء.

49.92 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي، العربي الأفريقي، بيت التمويل الكويتي، الإسكندرية، المصرف المتحد، ميدبنك، البنك الأهلي المصري، المصرف العربي ليسجل:

49.77 جنيه للشراء.

49.87 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك التجاري الدولي CIB، قناة السويس، البركة و إتش إس بي سى HSBC لنحو:

49.75 جنيه للشراء.

49.85 جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليصل إلي: 

49.74 جنيه للشراء.

49.84 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية لنحو:

49.71 جنيه للشراء.

49.81 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري ليسجل:

49.70 جنيه للشراء.

49.80 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك نكست، الكويت الوطني، الإمارات دبي  والتعمير والإسكان ليسجل:

49.68 جنيه للشراء.

49.78 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول لنحو:

 49.67 جنيه للشراء.

49.77 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

49.74 جنيه للشراء.

49.88 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم

49.79  جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

49.82 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

 49.77 جنيه.

سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم الجنيه المصري

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