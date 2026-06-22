انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك اليوم الأثنين 22 يونيو

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ليسجل مستويات أقل من 50 جنيهًا في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، في خطوة تعكس استمرار تحسن أداء العملة المحلية وزيادة المعروض من النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.

ويأتي هذا الانخفاض وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف، خاصة مع انعكاسات تراجع الدولار على أسعار السلع والمنتجات المستوردة.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري على النحو التالي:

تراجع سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي إلى 49.85جنيه للشراء و49.95جنيه للبيع

وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK إلى 49.84جنيه للشراء و49.94جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 49.80 جنيه للشراء و49.90جنيه للبيع.

سجل بنك HSBC أعلى سعر للشراء عند 49.75 جنيه، و49.85 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 49.74جنيه للشراء و49.80جنيه للبيع.

سجل البنك الأهلي المصري 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

سجل المصرف العربي الدولي 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

سجل البنك التجاري الدوليCIB نحو 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول 49.73جنيه للشراء و49.83جنيه للبيع.

سجل بنك البركة 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.70جنيه للشراء و49.80جنيه للبيع.

سجل البنك المركزي المصري متوسط سعر بلغ 49.80 جنيه للشراء و49.94جنيه للبيع.

الدولار يكسر حاجز الـ50 جنيهًا

يمثل هبوط الدولار إلى ما دون مستوى 50 جنيهًا في أغلب البنوك تطورًا مهمًا في سوق الصرف المصرية، حيث يعكس تحسنًا ملحوظًا في توازن العرض والطلب على العملة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.

ما أسباب تراجع الدولار؟

يرجع خبراء الاقتصاد هذا التراجع إلى عدة عوامل، من أبرزها:

زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية.

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

تحسن إيرادات السياحة وقناة السويس.

استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.

تراجع الطلب على الدولار من بعض القطاعات الاستيرادية.

تأثير انخفاض الدولار على الأسواق

من المتوقع أن يساهم تراجع الدولار في خفض تكلفة استيراد العديد من السلع والخامات، ما قد ينعكس تدريجيًا على أسعار بعض المنتجات بالأسواق، كما يدعم استقرار معدلات التضخم ويعزز القوة الشرائية للجنيه المصري.