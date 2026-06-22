سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأثنين 22-6-2026

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري هبوطا خلال تعاملات اليوم، الأثنين 22 يونيو 2026 ليسجل مستويات أقل من 50 جنيهًا في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، في خطوة تعكس استمرار تحسن أداء العملة المحلية وزيادة المعروض من النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الدولا في البنك الأهلي البنك الأهلي المصري 49.820 جنيه للشراء و49.920 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في باقي البنوك على النحو التالي:

سجل بنك HSBC أعلى سعر للشراء عند 49.833 جنيه، و49.927 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في QNB الأهلي نحو 49.830 جنيه للشراء و49.930 جنيه للبيع.

سجل البنك التجاري الدولي CIB 49.820 جنيه للشراء و49.920 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.820 جنيه للشراء و49.920 جنيه للبيع.

سجل بنك قناة السويس 49.820 جنيه للشراء و49.920 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 49.820 جنيه للشراء و49.920 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.820 جنيه للشراء و49.920 جنيه للبيع.

سجل المصرف العربي الدولي 49.820 جنيه للشراء و49.920 جنيه للبيع.

سجل البنك المركزي المصري متوسط سعر بلغ 49.805 جنيه للشراء و49.943 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول 49.800 جنيه للشراء و49.900 جنيه للبيع.

سجل بنك البركة 49.800 جنيه للشراء و49.900 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK إلى 49.800 جنيه للشراء و49.900 جنيه للبيع.

الدولار يكسر حاجز الـ50 جنيهًا

يمثل هبوط الدولار إلى ما دون مستوى 50 جنيهًا في أغلب البنوك تطورًا مهمًا في سوق الصرف المصرية، حيث يعكس تحسنًا ملحوظًا في توازن العرض والطلب على العملة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.

ما أسباب تراجع الدولار؟

يرجع خبراء الاقتصاد هذا التراجع إلى عدة عوامل، من أبرزها:

زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية.

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

تحسن إيرادات السياحة وقناة السويس.

استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.

تراجع الطلب على الدولار من بعض القطاعات الاستيرادية.

تأثير انخفاض الدولار على الأسواق

من المتوقع أن يساهم تراجع الدولار في خفض تكلفة استيراد العديد من السلع والخامات، ما قد ينعكس تدريجيًا على أسعار بعض المنتجات بالأسواق، كما يدعم استقرار معدلات التضخم ويعزز القوة الشرائية للجنيه المصري.