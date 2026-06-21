تراجع بقيمة 123 قرشا.. هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أسبوع

تراجع سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي خلال أسبوع بقيمة 1.23 جنيه ليسجل الآن 49.96 جنيه للبيع مقابل 51.19 جنبه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي.

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 21 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-6-2026

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل:

49.96 جنيه للشراء.

50.06 جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليصل إلي:

49.87 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الشركة المصرفية الدولية ليسجل:

49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك التجاري الدولي CIB و إتش إس بي سى HSBC، لنحو:

49.83 جنيه للشراء.

49.93 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

49.82 جنيه للشراء.

49.92 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري لنحو:

49.82 جنيه للشراء.

49.92 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك قناة السويس، الإسكندرية، المصرف المتحد، ميدبنك، المصرف العربي لنحو:

49.82 جنيه للشراء.

49.92 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول والبركة، فيصل الإسلامي والتعمير والإسكان ليبلغ:

049.85 جنيه للشراء.

49.90 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي لنحو:

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

49.80 جنيه للشراء.

49.96 جنبه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

49.96جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

49.82 جنيه.

متوسط سعر الدولار اليوم

49.87 جنيه.

تعافي الجنيه المصري

شهد الجنيه المصري حالة من التعافي، خلال مدار تعاملات الأيام الماضية، وارتفع رسميا أمام الدولار بنحو 2.4%، مدفوعا بزيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر وأيضا ارتفاع أحدي أهم مكون لمصادر تدفق العملة الأجنبية تحويلات المصريين بالخارج.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي رسميا أمام الجنيه في البنك المركزي نحو 49.96 جنيه مقابل 51.19 جنبه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل الأسبوع الماضي.

وخلال الأيام الماضية أعلن البنك المركزي عن ارتفاع أحدي أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة نمو 33.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي الفترة بين يوليو 2025 حتى أبريل 2026 لتسجل نحو 39.2 مليار دولار، مقابل نحو 29.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وعلى أساس شهرى، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2026 بمعدل 44% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر أبريل 2025.

وأيضا ارتفع صافي احتياطيات ⁠البلاد ​من النقد ​الأجنبي إلى 53.134 ​مليار ​دولار خلال مايو مقابل 53.009 مليار دولار ​في ​أبريل بزيادة 125 مليون دولار.