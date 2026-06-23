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الثانوية العامة 2026|اليوم امتحان اللغة الثانية للنظام الجديد والإقتصاد والاحصاء للقديم
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الثانوية العامة 2026|اليوم امتحان اللغة الثانية للنظام الجديد والإقتصاد والاحصاء للقديم

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 بالشعبتين العلمية والأدبية "النظام الجديد" ، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 امتحان اللغة الأجنبية الثانية ، وذلك من 9 صباحا حتى 11 صباحا

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم ، يؤدي اليوم أيضا طلاب الثانوية العامة النظام القديم بشعبتيها العلمية والأدبية امتحان الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا وامتحان الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهراً

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 المكفوفين اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 امتحان التربية الوطنية من 9 لـ 11:30 صباحا
 

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. تيسير إجراءات التأمين والمتابعة الميدانية

وأكد خالد عبد الحكم، مستشار وزير التربية والتعليم لشئون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 ، أن امتحانات الثانوية العامة 2026 تُعقد بنظام التجمعات الامتحانية، في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة على اللجان وتيسير إجراءات التأمين والمتابعة الميدانية، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة للطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. تخصيص مدخل مستقل لكل لجنة داخل المجمع

وأوضح أن كل مجمع امتحاني يضم عددًا من المدارس، مع تخصيص مدخل مستقل لكل لجنة داخل المجمع، بما يضمن تنظيم حركة دخول الطلاب ومنع التكدس أمام اللجان، ويساعد على تحقيق الانسيابية المطلوبة في إجراءات الدخول والتفتيش.

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. بدء إجراءات تفتيش الطلاب اعتبارًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا

وأكد خالد عبد الحكم أنه تم توجيه رؤساء اللجان ببدء إجراءات تفتيش الطلاب اعتبارًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لضمان الانتهاء من جميع الإجراءات قبل موعد بدء الامتحان، مع التأكيد على ضرورة تواجد جميع الطلاب داخل اللجان في موعد أقصاه الساعة الثامنة وخمسون دقيقة صباحًا.

كما شدد على الإلتزام بالمواعيد المحددة لتوزيع كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة، وعدم حدوث أي تأخير في بدء الامتحان، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2026 

وتُعقد امتحانات الثانوية العامة 2026  داخل 613 مجمعًا امتحانيًا تضم 2032 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق الانضباط وحسن تنظيم أعمال الامتحانات.

وجدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2026 بلغ 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، منهم 3403 طلاب بالنظام القديم، و918 ألفًا و306 طلاب بالنظام الجديد، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات على مستوى الجمهورية.

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