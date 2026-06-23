30دقيقة .. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأردن والجزائر بكأس العالم

مرت 30 دقيقة على أحداث مباراة الأردن والجزائر المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026

ومازال التعادل السلبي مسيطر على احداث اللقاء وسط محاولات من جانب الطرفين لكن قليلة للغاية حيث سدد الأردن 3 كرات وكان منهم كرتين فقط بشكل صحيح على المرمى.

وسدد الجزائر 3 كرات ولكن بدون دقة لتخرج بعيدا عن الثلاث خشبات لحارس الأردن وسط سيطرة كبيرة للأخضر على الكرة بنسبة وصلت لـ 77%

تشكيل منتخب الأردن

أعلن المدير الفني للمنتخب الأردني، جمال السلامي، تشكيل فريقه الأساسي لخوض المواجهة، معتمدًا على مجموعة من أبرز لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، حسام أبو الدهب، يزن العرب، إحسان حداد.

خط الوسط: نور الدين الروابدة، محمد أبو طه، نزار الرشدان.

خط الهجوم: علي علوان، موسى التعمري، محمود المرضي.

ويأمل المنتخب الأردني في استثمار سرعة لاعبيه وانضباطهم التكتيكي للخروج بنتيجة تمنحه دفعة قوية في سباق التأهل.

تشكيل منتخب الجزائر

في المقابل، كشف المدير الفني للمنتخب الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها اللقاء، معتمدًا على مزيج من الخبرة والعناصر الشابة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكا زيدان.

خط الدفاع: عيسى ماندي، ريان آيت نوري، رفيق بلغالي، رامي بنسبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي، فارس شايبي، هشام بوداوي، إبراهيم مازا.

خط الهجوم: رياض محرز، أمين جويري.