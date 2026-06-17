فتحي سند يوجه رسالة دعم لمنتخب الأردن بعد خسارته أمام النمسا في كأس العالم

حرص الإعلامي فتحي سند على دعم منتخب الأردن وجماهيره عقب مباراته أمام النمسا في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن “النشامى” قدموا أداءً قويًا وكانوا قريبين من تحقيق نتيجة إيجابية.



وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «هاردلك للنشامى وللشعب الأردني.. من أكثر المباريات ظلمًا في كأس العالم حتى الآن.. الأردن كانت الطرف الأفضل والأقرب للفوز، وصنعت الفرص وفرضت شخصيتها على اللقاء، لكنها افتقدت اللمسة الأخيرة أمام المرمى».





وأضاف أن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق في مباريات المونديال، مشيرًا إلى أن الحسم غاب عن المنتخب الأردني رغم الأداء الكبير الذي قدمه اللاعبون، مؤكدًا أن منتخب الأردن أثبت قدرته على التواجد بين الكبار والمنافسة بقوة على الساحة العالمية



