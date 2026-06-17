الفاخوري والتعمري يقودان تشكيل منتخب الأردن أمام النمسا في كأس العالم

أ ش أ

أعلن جمال السلامي المدير الفني لمنتخب الأردن تشكيل فريقه لمواجهة النمسا في المباراة التي ستجمعهما صباح اليوم/ الاربعاء / علي ملعب ليفيز في إطار الجولة الاولي للمجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك .

ويقود موسي التعمري لاعب رين الفرنسي تشكيل منتخب الأردن ، كما يتواجد بجواره في الهجوم لاعب بيراميدز عودة الفاخوري .

وجاء تشكيل الأردن كالتالي في حراسة المرمى…يزيد أبو ليلى .. في خط الدفاع: عبد الله نصيب – يزن العرب – محمد أبو النادي – إحسان حداد.

وفي خط الوسط : نور الدين الروابدة – مهند أبو طه – نزار الرشدان.

وفي خط الهجوم: علي علوان – موسى التعمري – عودة الفاخوري.

فيما أعلن رالف رانجنيك تشكيل منتخب النمسا علي النحو التالي.. حراسة المرمي: ألكسندر شلاجر.

خط الدفاع: ستيفان بوش – دافيد ألابا – فيليب لينهارت – فيليب موين

الوسط: تشافر شلاجر – نيكولاس سيوالد – مارسيل سابيتزر– رومانو شميد – كونراد لايمر.

خط الهجوم: ساسا كالادزيتش.

ويتواجد مع الأردن والنمسا بالمجموعة العاشرة كل من الأرجنتين والجزائر.