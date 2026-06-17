مي سليم تخطف الأنظار عبر إنستجرام بقميص منتخب الأردن | شاهد

وجّهت الفنانة مي سليم، الدعم لمنتخب الأردن في كأس العالم ٢٠٢٦، عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وكتبت مي سليم: “بالتوفيق للنشامة إن شاء الله تكون بداية حلوة في كأس العالم ونفرح بأول فوز لمنتخب بلادي الأردن”.

وتتميز مي سليم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد مي سليم ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.