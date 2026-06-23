هناء الشوربجي: محمد صبحي سبب نجاحي.. وسعاد نصر سبب أدائي الحج

أكدت الفنانة هناء الشوربجي أن الفنان محمد صبحي كان صاحب الفضل الأكبر في بدايتها الفنية، مشيرة إلى أنه علمها أصول الوقوف على خشبة المسرح، وكان سببًا في نجاحها وانتشارها بين الجمهور من خلال الأعمال التي جمعتهما.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد2" إن محمد صبحي رفيق مشوارها الفني منذ انطلاقته، موضحة: «هو اللي علمني إزاي أقف على المسرح، وعلمني كل الحاجات الحلوة في المسرح، وكان سبب نجاحي وإن الناس عرفتني من خلاله، والأعمال العظيمة اللي قدمها».

وعلقت على ما يتردد بشأن عصبية محمد صبحي في كواليس أعماله، مؤكدة أن هذه العصبية نابعة من حرصه الشديد على تقديم أفضل مستوى فني.

وأضافت: «هو عصبي فعلًا، لكن عصبيته بسبب الشغل، لأنه دايمًا عايز يقدم أفضل حاجة ويحترم الجمهور، ولا يسمح بأي غلطة، وده كان سر نجاحه طوال مشواره الفني».

وتحدثت هناء الشوربجي عن علاقتها بالفنانة الراحلة سعاد نصر، مؤكدة أنها كانت أقرب صديقة لها داخل الوسط الفني، لافتة إلى أنها بطبيعتها ليست اجتماعية ولا تحرص على تكوين صداقات كثيرة.

وقالت: «سعاد نصر كانت الوحيدة اللي دخلت بيتي ودخلت بيتها، وكانت صاحبة جدعة جدًا، وأنا بطبعي بشتغل وأرجع بيتي، ومليش في الحفلات أو السهرات أو المهرجانات».

وأوضحت: «فوجئت بيها بتقولي هتحجي معايا السنة دي، قلت لها أنا مش عاملة حسابي، فقالت لي أنا حجزتلك ودفعتلك، وبالفعل سافرنا وأدينا الحج، وكل ما أدعي ربنا بدعيلها، لأنها كانت سببًا بعد إرادة الله في إنجاز الفريضة».

وقالت: «كل الفنانين على رأسي، لكن بعد انتهاء التصوير كل واحد بيروح لحاله، وأنا مش اجتماعية بطبعي، والصداقة الحقيقية بالنسبة لي هي صداقات العمر، ومبعرفش أدخل ناس جديدة حياتي بسهولة».

ونفت هناء الشوربجي ما تردد لسنوات حول وجود علاقة زواج بينها وبين الفنان محمد صبحي، مؤكدة أن ما جمعهما كان علاقة صداقة وأخوة عائلية فقط.

وقالت: «الإشاعة دي استمرت فترة طويلة، والناس كانت توقفني في الشارع وتسألني، لكن الحقيقة إن محمد صبحي صديق عزيز جدًا، وزوجته صاحبتي، وأنا وزوجي الراحل حسن عفيفي كنا وهو وزوجته عيلة واحدة، ولذلك الناس كانت تظن إننا متجوزين».