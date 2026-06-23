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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فى عيد ميلاده.. أيمن الشيوي رحلة فنية وإدارية صنعت اسمه في المسرح والدراما

ايمن الشيوي
ايمن الشيوي
تقى الجيزاوي

يحتفل الفنان أيمن الشيوي، اليوم الثلاثاء 23 يونيو، بعيد ميلاده، بعدما نجح على مدار سنوات في تقديم مسيرة فنية متنوعة جمع خلالها بين الدراما والسينما والمسرح، إلى جانب حضوره البارز في العمل الأكاديمي والإداري.

ولد ايمن الشيوي في 23 يونيو عام (1964) بمركز أجا محافظة الدقهلية.

 حصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتليفزيون عام (1986).

وحصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام (1991).

أعمال ايمن الشيوي 

وشارك أيمن الشيوي في العديد من الأعمال الدرامية التي عرفه الجمهور من خلالها، من بينها: «الحفار»، و«مخلوق اسمه المرأة»، و«حدائق الشيطان»، و«امرأة فوق العادة»، و«إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان»، و«شيخ العرب همام»، و«الدالي»، و«فرح العمدة»، و«الخواجة عبد القادر»، و«الصفعة»، و«سرايا عابدين»، و«كلبش 2»، و«عائلة الحاج نعمان»، و«قابيل».

وفي السينما، سجل حضوره من خلال عدد من الأفلام، أبرزها "همام في أمستردام" مع محمد هنيدي، و"شورت وفانلة وكاب" أمام أحمد السقا، و"جوه اللعبة" مع مصطفى قمر، و"القرموطي في أرض النار" بطولة أحمد آدم.

فيلم «همام في أمستردام»

وتعد مشاركته في فيلم «همام في أمستردام» واحدة من أبرز محطاته الفنية، إذ حققت الشخصية التي قدمها تفاعلًا كبيرًا مع الجمهور، وأسهمت في زيادة حضوره وانتشاره لدى المشاهدين.

ولم يبتعد أيمن الشيوي عن خشبة المسرح، حيث شارك في عدد من العروض المهمة، منها «سجين زندا»، و"كوبري الناموس" ، و"الملك لير" ، مؤكدًا مكانته كأحد الفنانين الذين جمعوا بين التمثيل والعمل المسرحي.

 مناصب ايمن الشيوي الثقافية 

وبجانب مشواره الفني، تولى الشيوي عدة مناصب ثقافية وأكاديمية، إذ شغل منصب مدير المسرح القومي، وعمل عميدًا لكلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، كما تولى الإشراف العام على وحدة أكاديمية الفنون بالإسكندرية، وعضوية لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، قبل أن يتولى مؤخرًا رئاسة قطاع المسرح، مواصلًا دوره في دعم الحركة المسرحية المصرية.

أيمن الشيوي أعمال ايمن الشيوي مناصب ايمن الشيوي الثقافية

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فى عيد ميلاده.. أيمن الشيوي رحلة فنية وإدارية صنعت اسمه في المسرح والدراما

ايمن الشيوي
ايمن الشيوي
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