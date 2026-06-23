إلهام شاهين تستمتع بالطبيعة: نشكر الله على هذا الجمال

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” مجموعة من الصور الجديدة التي ظهرت خلالها وسط أجواء طبيعية خلابة، لافتة الأنظار بإطلالة مميزة ورشاقة واضحة.

وأرفقت إلهام الصور بتعليق عبّرت فيه عن تقديرها لجمال الطبيعة، مؤكدة أن الخضرة والجبال وألوان السماء وقت الغروب من أجمل المشاهد التي تمنحها الشعور بالراحة والسعادة، كما وجهت الشكر لله على هذا الإبداع والجمال.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بإطلالتها وروحها الإيجابية، مؤكدين إعجابهم بالمشاهد الطبيعية التي شاركتها مع جمهورها.

فيلم الحافي

على جانب آخر، تواصل إلهام شاهين تصوير مشاهدها في فيلم الحافي، الذي يكتبه محمد الغيطي ويخرجه مازن الجبلي.

وكشفت الفنانة في تصريحات سابقة أن العمل يناقش قضية الدجالين وطرق خداعهم للناس، مؤكدة رفضها التام لمثل هذه الممارسات وعدم إيمانها بقراءة الفنجان أو التنبؤ بالمستقبل، مشيرة إلى أنها لم تقتنع يومًا بما يردده أصحاب هذه الادعاءات