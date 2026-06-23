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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو محمود ياسين يعلق على التعاون مع العوضي: وارد ومش مرتبط برغبة شخصية

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
تقى الجيزاوي

تحدث المؤلف عمرو محمود ياسين عن احتمالية تعاونه من جديد مع الفنان أحمد العوضي، وكذلك إمكانية العمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في أعمال مقبلة، إلى جانب تعليقه على مسلسل «2 قهوة».


وأوضح عمرو محمود ياسين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة»، أن فكرة التعاون مع أحمد العوضي يتم طرحها عليه كثيرًا، لكنه لا ينظر للأمر كخيار يسعى إليه أو يرفضه بشكل مباشر.


وأشار إلى أن نجاحات ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في الفترة الأخيرة أمر واضح، مؤكدًا أن أي تعاون فني بينهم قد يحدث في أي وقت إذا توافرت فكرة مناسبة، لكنه لا يضع ذلك ضمن حسابات شخصية مسبقة.


وأضاف أن مثل هذه الأمور في النهاية ترتبط بالنصيب وبطبيعة العمل نفسه، مؤكدًا احترامه لتجربة العوضي الفنية وتقديره لما يقدمه.

وأكد السيناريست عمرو محمود ياسين، أن أبناء الفنانين الكبار يواجهون تحديًا مستمرًا بسبب المقارنات مع نجومية آبائهم، مشيرًا إلى أن الجمهور يضع عليهم توقعات مرتفعة تتطلب منهم بذل جهد أكبر لإثبات أنفسهم.

وقال عمرو محمود ياسين: أن والده الراحل محمود ياسين كان مثالًا للإخلاص والالتزام في العمل، وهو ما ساهم في نجاحه الكبير واستمراره لسنوات طويلة، مؤكدًا أن اسمه يظل حاضرًا في كل خطوة من مسيرته الفنية.

ولفت إلى أن والدته “شهيرة” تمتلك أيضًا تاريخًا فنيًا مميزًا، لافتًا إلى أن هذا الإرث لا يمثل عبئًا بالنسبة له، بل يشكل دافعًا قويًا للنجاح والالتزام بتقديم أعمال تليق بتاريخ والديه.

ضغط إيجابي

وأشار إلى أن المسؤولية المرتبطة باسم عائلته تعد "ضغطًا إيجابيًا" يدفعه دائمًا إلى الاجتهاد والحفاظ على مستوى يليق بمكانة والديه لدى الجمهور.

عمرو محمود ياسين أحمد العوض ياسمين عبد العزيز مسلسل «2 قهوة»

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