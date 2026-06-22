عمرو محمود ياسين: أبناء النجوم يعيشون تحت ضغط المقارنات ومسؤولية إثبات الذات

أكد السيناريست عمرو محمود ياسين، أن أبناء الفنانين الكبار يواجهون تحديًا مستمرًا بسبب المقارنات مع نجومية آبائهم، مشيرًا إلى أن الجمهور يضع عليهم توقعات مرتفعة تتطلب منهم بذل جهد أكبر لإثبات أنفسهم.

وقال عمرو محمود ياسين، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن والده الراحل محمود ياسين كان مثالًا للإخلاص والالتزام في العمل، وهو ما ساهم في نجاحه الكبير واستمراره لسنوات طويلة، مؤكدًا أن اسمه يظل حاضرًا في كل خطوة من مسيرته الفنية.

ولفت إلى أن والدته “شهيرة” تمتلك أيضًا تاريخًا فنيًا مميزًا، لافتًا إلى أن هذا الإرث لا يمثل عبئًا بالنسبة له، بل يشكل دافعًا قويًا للنجاح والالتزام بتقديم أعمال تليق بتاريخ والديه.

ضغطًا إيجابيًا

وأشار إلى أن المسؤولية المرتبطة باسم عائلته تعد "ضغطًا إيجابيًا" يدفعه دائمًا إلى الاجتهاد والحفاظ على مستوى يليق بمكانة والديه لدى الجمهور.