عمرو محمود ياسين: حسام حسن ممكن يفاجئنا في المباراة القادمة

علق المولف عمرو محمود ياسين على اختيارات المدير الفني حسام حسن في تشكيل منتخب مصر لكرة القدم خلال مباراة بلجيكا في كأس العالم 2026، معبّرًا عن إعجابه بجرأة بعض القرارات الفنية.

وكتب ياسين من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ يا جماعه حسام حسن جامد بذمتكم مين جه في دماغه من كل المحللين ومن كل الناس ان هو يلاعب زيكو جناح ايمن وهو اللي يعمل الشغل الدفاعي اللي مش هيقدر يطلبه من صلاح وهيثم حسن؟؟ اتوقع حسام ممكن يفاجئنا تاني في الماتش اللي جاي ويبدا بهيثم حسن مكان زيكو ويودي زيكو جناح شمال او يبدا بتريزيجيه احساسي عموما ان حسام مش هيثبت تشكيل واحد في الخط الامامي بالذات وكل ماتش هيبقى له اوراقه.



وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، على ملعب “بي سي بليس” في كندا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم في مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة.