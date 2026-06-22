هناء الشوربجي: رفضت فيلم «سمير وشهير وبهير» في البداية.. ووافقت لدعم الوجوه الجديدة

أكدت الفنانة هناء الشوربجي أنها لم تتحمس في البداية للمشاركة في فيلم «سمير وشهير وبهير»، موضحة أن السبب كان عدم معرفتها بالوجوه الجديدة المشاركة في العمل آنذاك، قبل أن تتراجع عن قرارها وتوافق على الظهور كضيفة شرف من أجل دعم المواهب الشابة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد2" إنها عندما تلقت عرض المشاركة في الفيلم لم تكن تعرف أبطال العمل، مضيفة: «قالوا لي إنهم وجوه جديدة، وإن فيه فنانين كبار هيشاركوا كضيوف شرف عشان يقفوا جنب الشباب ويشجعوهم، وأنا في الأول كنت مش عايزة، لكن بعد كده وافقت عشان خاطر الشباب الجديد».

وأوضحت أنها لم تقدم دورًا كبيرًا داخل أحداث الفيلم، وإنما ظهرت كضيفة شرف في عدد محدود من المشاهد، مؤكدة أن النجاح الذي حققه العمل فاق توقعاتها.

وأضافت: «أنا كنت عاملة ضيفة شرف ومشاهدي كانت صغيرة، لكن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا والحمد لله».