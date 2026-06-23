إصابة 3 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على صحراوي أسوان الغربي

تعرض 3 أشخاص لاصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة أمام قرية بنبان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

حادث

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين جروح وخدوش وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية المتكاملة.