لأول مرة.. جهاز حديث للكشف عن سماعات الأذن بامتحانات طب الأزهر بدمياط

شهدت كلية الطب بنين بجامعة الأزهر بدمياط، اليوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2026م، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط منظومة متكاملة اتسمت بالدقة والتنظيم والانضباط، حيث تجرى الامتحانات برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبمتابعة الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

وفي هذا الإطار، تفقد اليوم الدكتور وائل فوزى اسماعيل، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، انتظام سير اللجان، والتأكد من توافر مختلف المتطلبات التنظيمية والخدمية التي تسهم في توفير أجواء يسودها الهدوء والاستقرار، بما يساعد الطلاب على التركيز وتقديم أفضل أداء ممكن.

جهاز حديث لكشف سماعات الأذن

ولأول مرة يتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع الغش باستخدام جهاز الاوتوسكوب للكشف عن سماعات الأذن التى يرتديها الطلاب.

وقد أدى طلاب الفرقة الثالثة اليوم امتحان مقرر (الأنف والأذن والحنجرة Ear, Nose & Throat فترة أولى ومقرر ( التفسير- Tafseer ) فترة ثانية.

وشدد وكيل الكلية، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، مؤكدًا أن نجاح العملية الامتحانية هو ثمرة لتكامل الأدوار وتضافر جهود جميع القائمين عليها، بما يسهم في تعزيز الانضباط، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما أعرب عن بالغ تقديره للجهود المتميزة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملون بالجهاز الإداري، مثمنًا ما يظهرونه من إخلاص وتفانٍ في أداء مهامهم، الأمر الذي يعكس وعيًا راسخًا بالمسؤولية وحرصًا صادقًا على نجاح المنظومة التعليمية والامتحانية بالكلية.

وتواصل الكلية أداء رسالتها العلمية والتربوية، انطلاقًا من رؤية الأزهر الشريف ومنهجه الوسطي المعتدل، ساعيةً إلى توفير بيئة أكاديمية داعمة ومحفزة على التميز، بما يسهم في إعداد كوادر طبية قادرة على خدمة المجتمع والمرضى والإسهام في بنائه.