أمين الإفتاء: الإسلام دين قائم على الحب والجمال.. والنبي حذر من داء الشحناء والبغضاء

أكد الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام دين قائم على الحب والجمال، مشددًا على ضرورة أن يقتدي المسلم بسيدنا رسول الله ﷺ في نشر الرحمة ونبذ الكراهية.

أمين الإفتاء: النبي حذر من داء خطير أصاب الأمم قبلنا

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن خطاب الكراهية لا يقتصر على الأقوال فقط، بل يشمل الأفعال أيضًا، وكل ما من شأنه أن يثير البغضاء بين الناس، مؤكدًا أن هذا السلوك مرفوض شرعًا ويتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن النبي ﷺ حذر من هذا الداء الخطير، حيث قال: «دبَّ إليكم داء الأمم قبلكم: الشحناء والبغضاء»، لافتًا إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم أدركوا خطورة هذا التحذير، فسألوا عن العلاج.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن النبي ﷺ أرشد إلى الطريق الصحيح لنشر المحبة بين الناس، بقوله: «أفشوا السلام بينكم»، موضحًا أن السلام ليس مجرد تحية، بل هو منهج حياة قائم على نشر الطمأنينة والمودة والرحمة.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الإيمان الحقيقي ينعكس في سلوك الإنسان مع الآخرين، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»، مؤكدًا أن ضبط اللسان والابتعاد عن الإساءة من أهم مظاهر كمال الإيمان.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن المجتمع لا يستقيم إلا بالمحبة والتسامح، داعيًا إلى ترسيخ خطاب السلام بدلًا من خطاب الكراهية، حتى يسود الاستقرار والسكينة بين الناس.