الغش في الامتحانات .. دار الإفتاء: حرام شرعاً.. والأوقاف تعقد 27 ندوة توعوية للحد منه

الغش في الامتحانات إحدى الظواهر السلبية التي تهدد منظومة التعليم وقيم النزاهة والاعتماد على الجهد الشخصي، لما له من آثار خطيرة على الطالب والمجتمع معًا، وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الغش حرام شرعًا لما يتضمنه من خداع وأكل للحق بغير وجه حق، بينما تكثف وزارة الأوقاف جهودها التوعوية لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تنظيم 27 ندوة دينية وتثقيفية في مختلف المحافظات، بهدف ترسيخ قيم الأمانة والانضباط ومحاربة السلوكيات السلبية داخل المجتمع التعليمي.

عقدت وزارة الأوقاف، 27 ندوة علمية كبرى على مستوى الجمهورية بعنوان: «خطورة الغش في الامتحانات»، وذلك في إطار دورها العلمي والدعوي والتثقيفي، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية الهادفة إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على بناء الشخصية الوطنية الواعية، والإسهام في صناعة الحضارة وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية.

خطورة الغش

وتناولت الندوات بيان خطورة الغش بوصفه سلوكًا يتنافى مع تعاليم الدين الحنيف والقيم الأخلاقية والوطنية، وأوضحت آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، لما يترتب عليه من إهدار لقيم الأمانة والصدق والاجتهاد، فضلًا عن تأثيره في إضعاف الكفاءة والاستحقاق، بما ينعكس سلبًا على مسيرة التنمية والتقدم.

الصدق والأمانة

كما أكدت الندوات أن الإسلام دعا إلى الصدق والأمانة في جميع شؤون الحياة، وحذّر من الغش بكل صوره وأشكاله، وأن النجاح الحقيقي ثمرة الجد والاجتهاد وبذل الجهد المشروع، لا التحايل أو الحصول على الحقوق بغير استحقاق.

غرس قيم النزاهة

وشدد المحاضرون على أهمية غرس قيم النزاهة والانضباط وتحمل المسؤولية لدى النشء والشباب، وبيان أن الغش لا يقتصر ضرره على الفرد فحسب، بل يمتد أثره إلى المجتمع كله، بما يمثله من إخلال بمنظومة القيم والأخلاق التي يقوم عليها استقراره وتقدمه.

نشر الفكر الوسطي المستنير

وتأتي هذه الندوات ضمن جهود وزارة الأوقاف المستمرة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، وبناء وعي رشيد يسهم في خدمة الوطن وتقدمه.

حكم الغش في الامتحان



قالت دار الإفتاء، إن الغش في الامتحان حرامٌ شرعًا، وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية؛ لاشتماله على كثير من المفاسد الأخلاقية والاجتماعية، ولما فيه من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلي بها.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما حكم الغش في الامتحان، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الغش في أحاديث عدة حتى عده الفقهاء من الكبائر. هذا، ويستوي في تحريم الغش في الامتحانات أن تكون في المواد الأساسية أو التكميلية أو في امتحانات القدرات للالتحاق بالكليات أو غيرها، ويدخل فيه أيضًا الغش البسيط الذي يحتاج الطالب فيه إلى من يذكره ولو بجزء قليل من الإجابة أو المعلومات ليتذكر بقيتها؛ فكلّ ذلك منهيٌّ عنه، ومخالف للشرع والقانون.

وتابعت: كما يأثم شرعًا من يعين غيره على الغش، وكذلك المراقبُ المتهاون في أداء عمله وضبط اللجنة القائم عليها؛ سواء كان ذلك بمساعدة من يطلب الغش أو بترك الفرصة له أو بتجاهل منعه والإبلاغ عنه، ويصدق عليه حينئذٍ أنه متعاونٌ على الإثم والعدوان.



وأوصت دار الإفتاء الطالب بتقوى الله عز وجل، وبالحرص على التحلي بالفضائل ومكارم الأخلاق والتعاون على البر والتقوى، كما توصيه بالاعتماد على نفسه، وبالجِدِّ والاجتهادِ، والإخلاصِ لله تعالى في تحصيل العلم.



ونبعت على أن الشريعة الإسلامية حثت على الأمانة والصدق وطلب العلم وإتقان العمل الصالح وبذل النصيحة النافعة للآخرين ليقوم الناس بالقسط ويسود العدل والإحسان بين الناس، وذلك وفقًا لمكارم الأخلاق التي بعث الله تعالى نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ليتممها؛ ففي الحديث الشريف عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ» أخرجه أَحْمَدُ في "مسنده".

تعريف الغش

والغِشُّ في اللغة: نَقِيضُ النُّصْح، وَهُوَ مأْخوذ مِنَ الغَشَش المَشْرَب الكدِر. انظر: "لسان العرب" (6/ 323، مادة: غَ شَ ش، ط. دار صادر).

ويقول العلامة محمد بن علان البكري الصديقي الشافعي في "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" (8/ 421، ط. دار المعرفة): [الغش بكسر الغين أي: ترك النصيحة والتزيين لغير المصلحة] اهـ.

والامتحان: عبارة عن تكليف طالب العلم بإجابة أسئلة في علم أو أكثر لمنحه شهادة رسمية من جهة مؤسسة تعليمية تكشف عن مستواه في استيعاب المادة العلمية نظريًّا أو تطبيقيًّا.

والغش في الامتحانات يقصد به اعتماد الطالب في إجابته عن أسئلة الامتحان على أمر خارج عن ما حصله في ذهنه من العلم الذي يمتحن فيه، وذلك بطريقة فيها مخادعة للجهة التي تقوِّم مستواه العلمي، كاختلاس نقل الإجابة أو بعضها من شخص آخر أو من كتاب أو مذكرة أو تسجيل صوتي ونحو ذلك، وقد يتمّ الغش أيضًا بتسريب أسئلة الامتحان وتداولها بين الطلاب لمعرفة إجاباتها قبل حضور الامتحان.

وهذا النوع من الغش والخداع يندرج كغيره في مسمّى الغش المحرم، الذي يتنافى مع أخلاق الإسلام ومقاصده وأحكامه؛ حيث يشتمل على كثيرٍ من المفاسد الأخلاقية والاجتماعية، مما يجعل ذلك من أخطر المشاكل العصرية التي تواجه العملية التعليمية وما يتبعها من عمل غير الأكفاء وتصدرهم في مختلف الوظائف التي يراد بها إقامة مصالح المجتمع، وحرمان المستحق ذي الكفاءة من شغل تلك الوظائف وتقديم المنفعة الكبرى والخدمة الجيدة لأفراد المجتمع، ولا شك أن في ذلك ضررًا، و"لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

قال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]. يقول العلامة محمد بن علان البكري الصديقي الشافعي في "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" (8/ 421) بعد ذكر الآية الكريمة: [ومن أشد الإِيذاء: الغش؛ لما فيه من تزيين غير المصلحة، والخديعة؛ لما فيها من إيصال الشر إليه من غير علمه].

ولقد حرّمت الشريعة الإسلامية الغش بكل أنواعه؛ سواء كان في البيع أو في غيره من المعاملات بين الناس؛ لما فيه من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلي بها؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه مسلم.

وعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجه الطبراني.