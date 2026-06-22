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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية بـ3588 مسجدًا وتناقش خطورة الغش في الامتحانات

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية بـ3588 مسجدًا وتناقش خطورة الغش في الامتحانات وأثره على المجتمع
الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية بـ3588 مسجدًا وتناقش خطورة الغش في الامتحانات وأثره على المجتمع

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات برنامج «المساجد المحورية» بمختلف محافظات الجمهورية، حيث عُقدت أمس الأحد 21 من يونيو 2026م لقاءات دعوية وتثقيفية في (3588) مسجدًا، وذلك في إطار خطتها الدعوية الشاملة الهادفة إلى تعزيز دور المسجد في التوعية المجتمعية، وتوسيع دائرة التواصل المباشر بين الأئمة والجمهور، وترسيخ القيم الدينية والوطنية التي تسهم في بناء الإنسان وصناعة الوعي، في إطار جهود الوزارة المستمرة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز البناء القيمي والأخلاقي للمجتمع.

خطورة الغش على المجتمع

وشهدت اللقاءات مناقشة موضوع: «خطورة الغش على المجتمع.. الغش في الامتحانات نموذجًا»، حيث تناول الأئمة الآثار السلبية لهذه الظاهرة على الفرد والمجتمع، مؤكدين أن الغش سلوك مرفوض شرعًا وأخلاقًا، لما يترتب عليه من إهدار لقيم الأمانة والصدق والنزاهة، وإضعاف لمعايير الكفاءة والاستحقاق، فضلًا عن انعكاساته السلبية على منظومة التعليم ومستقبل الأجيال.

وأكدت وزارة الأوقاف أن برنامج «المساجد المحورية» يعد أحد أهم المحاور التنفيذية لخطة الوزارة الدعوية، إذ يتيح حضورًا ميدانيًّا فاعلًا للأئمة داخل القرى والمدن، ويسهم في معالجة القضايا المجتمعية الراهنة من خلال طرح علمي رصين يجمع بين التأصيل الشرعي والوعي المجتمعي، بما يعزز القدرة على مواجهة السلوكيات السلبية والتحديات الفكرية والقيمية.

كما يهدف البرنامج إلى تفعيل الدور التربوي والتثقيفي للمساجد، وتعزيز رسالتها في بناء الوعي الرشيد، وترسيخ ثقافة المسئولية والانتماء، والإسهام في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل مسئولياته تجاه دينه ووطنه ومجتمعه.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الرامية إلى تعظيم رسالة المسجد، وتفعيل دوره الحضاري والتنويري، والإسهام في نشر الوعي الرشيد، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة مختلف التحديات.

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