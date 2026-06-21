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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنشر لأول مرة المواد العلمية الاسترشادية الخاصة بالمساجد المحورية

المساجد المحورية تواصل دورها المجتمعي والتوعوي من خلال برامج تثقيفية متنوعة
المساجد المحورية تواصل دورها المجتمعي والتوعوي من خلال برامج تثقيفية متنوعة

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ برامجها التوعوية المتنوعة التي تتناول القضايا الدينية والمجتمعية والتربوية المهمة، بما يسهم في بناء الوعي الرشيد وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع، في إطار حرص الوزارة على أن تؤدي المساجد المحورية دورها التعليمي والتثقيفي والمجتمعي على الوجه الأكمل.

الموضوعات المطروحة بالمساجد المحورية

وفي خطوة نوعية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذه الأنشطة، تنشر وزارة الأوقاف لأول مرة المواد العلمية الاسترشادية الخاصة بالموضوعات المطروحة بالمساجد المحورية، بما يتيح للأئمة والمهتمين الاطلاع على المضامين العلمية المعتمدة، ويسهم في توحيد الرسالة التوعوية، وترسيخ المفاهيم الصحيحة، وتعزيز الأثر المعرفي والتربوي لهذه اللقاءات.

وتتناول فعاليات هذا الأسبوع الموضوعات الآتية:
الأحد ٢١ من يونيو ٢٠٢٦م: «خطورة الغش على المجتمع.. الغش في الامتحانات نموذجًا»، حيث يتناول اللقاء بيان الآثار السلبية للغش على الفرد والمجتمع، وأثره في إهدار قيم الأمانة والاستحقاق، وضرورة ترسيخ النزاهة والصدق بوصفهما أساسًا للتقدم والنجاح.
الثلاثاء ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م: «يوم عاشوراء.. دلالات الخلود، وأبعاد التشريع، وقيم التربية»، ويتناول اللقاء ما يحمله يوم عاشوراء من معانٍ إيمانية وتربوية، وما يتضمنه من دروس وعبر في الثبات على الحق، والامتثال لأحكام الشرع، واستلهام القيم الأخلاقية الرفيعة.
الخميس ٢٥ من يونيو ٢٠٢٦م: «حق الطفل في الرعاية.. مسئولية شرعية ورسالة حضارية»، ويهدف اللقاء إلى إبراز مكانة الطفل في الإسلام، وبيان حقوقه في الرعاية والحماية والتنشئة السليمة، وأهمية تكاتف مؤسسات المجتمع في توفير بيئة آمنة تسهم في بناء أجيال واعية وقادرة على المشاركة الفاعلة في نهضة الوطن.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه الأنشطة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الدور الحضاري للمساجد، وربطها بقضايا المجتمع واحتياجاته، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الإنسان، وترسيخ قيم الانتماء والمسئولية والإيجابية.
 

المساجد برامج تثقيفية الأوقاف وزارة الأوقاف الغش يوم عاشوراء حق الطفل في الرعاية الطفل

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