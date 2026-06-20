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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الأوقاف : تخريج الأئمة من الأكاديمية العسكرية يجسد اهتمام الدولة ببناء الوعي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفل تخرج الأئمة من الأكاديمية العسكرية المصرية للعام الثاني على التوالي تعكس اهتمام الدولة بتأهيل الأئمة علميًا وفكريًا لمواجهة تحديات العصر، مشيرًا إلى أن برامج التدريب تمتد لـ 6 أشهر وتشمل العلوم الشرعية والعربية إلى جانب قضايا الأمن القومي والإعلام والتعامل مع حملات التضليل، بما يسهم في إعداد أئمة قادرين على تجديد الخطاب الديني في الداخل والخارج.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن توجيهات الرئيس بالاستمرار في صقل مهارات الأئمة المتفوقين ودعمهم في استكمال الدراسات العليا داخل مصر وخارجها تمثل امتدادًا لنهج الدولة في الاستثمار في الكفاءات المتميزة، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف تدرس حاليًا آليات جديدة لتعظيم فرص الماجستير والدكتوراه والبعثات الخارجية بما يرفع من القدرات العلمية والدعوية للأئمة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الأوقاف إلى أن اختيار الإمام حسن العطار اسمًا للدورة يحمل دلالات مهمة ترتبط بقيم التجديد والانفتاح على العلوم والمعارف الحديثة مع الحفاظ على الهوية الوطنية، موضحًا أن العطار وتلميذه رفاعة الطهطاوي قدما نموذجًا مصريًا رائدًا في النهضة الفكرية والتفاعل الإيجابي مع الحضارات المختلفة دون التفريط في الثوابت الوطنية والثقافية.

وشدد «رسلان» على أن معركة العصر الحقيقية هي معركة الوعي، مؤكدًا أن إعداد أئمة يمتلكون القدرة على فهم تحديات الحاضر واستشراف المستقبل يمثل خطوة أساسية في بناء خطاب ديني رشيد يسهم في رفع الوعي المجتمعي، كما أن الإمام يعد من أكثر العناصر تأثيرًا وانتشارًا داخل المجتمع المصري، ما يجعل الاستثمار في تأهيله جزءًا من مشروع الدولة لبناء الإنسان وتعزيز دور مصر كقوة ناعمة تنشر الفكر المستنير داخل البلاد وخارجها.

متحدث الأوقاف وزارة الأوقاف وزير الأوقاف

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