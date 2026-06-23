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الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

حافظت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء  على انخفاضها بالأسواق  ، وذلك ضمن سلسلة انخفاضات تدريجية أصابت سعر كيلو الفراخ ليهبط سعر كيلو الدواجن حوالى لأكثر من 50 جنيهًا فى ظل شهور قليلة .

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض حيث وصل سعر الكيلو لـ   55  جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  63 جنيها منذ أيام ،وتصل  للمستهلك بسعر 67 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 40 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 52جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  75 جنيها بعدما كان سعرها 102 جنيه  وتصل للمستهلك 87 جنيهًا.

كذلك انخفضت  سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 105 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  115جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  250 ل 160 و 170 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 60لـ 80 جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 65جملة لتصل للمستهلك بسعر 75جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 65 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 80جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيهات.


من جانبه ، قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن ما يتم تداوله بشأن قيام التجار بالتخلص من كميات البيض بسبب انخفاض الأسعار غير دقيق على الإطلاق ولا يمت للواقع بصلة.
وأوضح الزيني أن التاجر الذي يشتري الإنتاج يكون قد دفع بالفعل قيمته مقدماً، سواء كان هذا الإنتاج من المزارع الصغيرة أو الكبيرة، وبالتالي فإنه لا يمكن منطقياً أو اقتصادياً إهدار أو التخلص من هذا المنتج.
وأضاف أن منظومة تداول البيض تعتمد على حلقات مترابطة بين المنتج والتاجر والمستهلك، وأن أي حديث عن إلقاء أو إتلاف كميات كبيرة يتنافى مع طبيعة السوق وآليات العمل الفعلية داخله.
وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أن مثل هذه الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ومضللة، ولا تعكس حقيقة ما يحدث داخل السوق، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء محتوى غير موثوق.


وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أهمية الإسراع في تفعيل قانون منع تداول الطيور الحية، مؤكدًا أن تطبيقه سيؤدي إلى تقليص حلقات التداول بين المزرعة والمستهلك، بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج والأسعار.

وأشار إلى أن مصر تمتلك طاقات كبيرة في المجازر الحديثة تكفي لذبح ما يقرب من 3 ملايين دجاجة يوميًا، إلا أن الاستفادة منها لا تزال أقل من المستهدف بسبب استمرار الاعتماد على التداول الحي
.
وأضاف أن تطبيق القانون تراجع خلال السنوات الماضية رغم أهميته، مؤكدًا أن معظم دول العالم تعتمد على تداول الدواجن المبردة أو المجمدة حفاظًا على الصحة العامة وتحقيق أعلى مستويات الأمان الغذائي.

أسعار الدواجن سعر كيلو الفراخ الدواجن الدواجن الساسو الفراخ البلدي

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