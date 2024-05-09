توأم Apple Watch.. ساعة هواوي جديدة بسعر منخفض جدًا| اعرف مواصفاتها

كشفت شركة هواوي Huawei عن أحدث ساعة ذكية لها في السوق العالمية، وهي Watch Fit 3، والتي تتميز بتصميم أنيق وشاشة AMOLED نابضة بالحياة ومجموعة من ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية المتقدمة.

مواصفات Huawei Watch Fit 3:

تتميز الساعة هواوي بهيكل مربع مصنوع من سبائك الألومنيوم الفاخرة وشاشة AMOLED مقاس 1.82 بوصة بحواف منحنية من جميع الجوانب الأربع. تتميز الشاشة بدرجة عالية من سطوع الذروة تبلغ 1500 شمعة ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 77.4٪.

تتخلى الساعة هواوي عن السُمك، حيث تتميز بهيكل من سبائك الألومنيوم يبلغ سمكه 9.9 مم فقط ويزن 26 جرامًا فقط (بدون الحزام). وهذا يجعلها مريحة للغاية للارتداء طوال اليوم.

تأتي الساعة هواوي مع وجوه قابلة للتخصيص، والتي يمكن تصميمها لإظهار البيانات المفضلة أو لتتناسب مع تفضيلات المستخدم الشخصية. كما تسهل الساعة التنقل والوظائف بسهولة من خلال التاج الدوار والزر الوظيفي، والذي يمكن استخدامه للوصول السريع إلى التطبيقات والميزات التي يتم استخدامها بشكل متكرر.

تتفوق هذه الساعة الذكية هواوي في إدارة الصحة الشاملة. حيث تشتمل على مستشعرات لمراقبة معدل ضربات القلب وقياسات SpO2 (تشبع الأكسجين بالدم)، مدعومة بنظام TruSeen 5.5 الجديد الذي يحسن الأداء والاستقرار.

تقدم الساعة أيضًا مراقبة النوم باستخدام تقنية TruSleep من هواوي، والتي تتعقب مراحل النوم المختلفة بالإضافة إلى جودة الراحة التي يتم الحصول عليها كل ليلة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم نظرة ثاقبة على صحة الجهاز التنفسي وتمنح المستخدمين تقييمات عالية المستوى ونصائح شخصية حول نظافة النوم بناءً على أنماط نومهم.

لمحبي اللياقة البدنية، تدعم Watch Fit 3 أكثر من 100 وضع تمرين، بما في ذلك وضع Track Run الجديد الذي يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الساعة لتتبع مسارات الجري ومسافات اللفة بدقة. كما أنها تتميز باكتشاف التمرين التلقائي لستة أنواع من التمارين. والإضافة الفريدة هي دروس اللياقة البدنية المعصمية، بما في ذلك أدلة متحركة للإحماء والإهداء لتمارين مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الساعة بميزة مصراع عن بعد للتحكم في كاميرات الهاتف الذكي، وقدرات تشغيل الموسيقى المستقلة، وتذكيرات في الوقت الفعلي للمهام اليومية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للساعة أيضًا إجراء مكالمات Bluetooth واستقبالها.

السعر

تتوفر ساعة Huawei Watch Fit 3 في مجموعة من ستة ألوان: الأسود، الوردي، الأخضر، الأبيض الفضي، الرمادي، والأبيض اللؤلئي. وتوفر خيارات مختلفة للأحزمة بما في ذلك الفلوروالاستومير والنايلون والجلد. سعر أحزمة الفلوروالاستومير باللون الأسود أو الوردي أو الأخضر أو الأبيض الفضي، بالإضافة إلى حزام النايلون الرمادي، يبلغ 140 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة و 160 يورو في أوروبا القارية. يعتبر إصدار حزام جلد الأبيض اللؤلئي أغلى قليلاً، حيث يبلغ سعره 160 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة و 180 يورو في أوروبا القارية.