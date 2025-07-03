صدى البلد يكرم النجمة لقاء سويدان عن مسلسل حرب الجبالي .. صور

حلت النجمة لقاء سويدان ضيفة علي موقع صدى البلد في ندوة تم تكريمها عن دورها في مسلسل" حرب الجبالي"، والذي يتم عرضه حاليًا.

وحصدت الفنانة لقاء سويدان، اشادات كبيرة من قبل الجمهور عن دورها في العمل، بعدما خطفت الانظار من الحلقات الاولي.

وكشف الفنانة لقاء سويدان خلال الندوة عن تفاصيل دورها في العمل، وردو الافعال التي وصلتها عن دورها، كما تحدثت عن النجاح الكبير الذي حققته من خلال برنامجها" لقاء علي الهواء"، والذي حصد ملايين المشاهدات من خلاله مواقع التواصل الإجتماعي.

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» يشارك في بطولته بجانب النجمة لقاء سويدان من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح،أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.