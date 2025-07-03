كنا بنهزر.. القبض على المتهم بركل فتاة بالشارع في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة بالركل حال سيرها بأحد الشوارع في محافظة الإسكندرية.

بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط القائمين على مقطع الفيديو المشار إليه 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بمشاهدتهم الفتاة المذكورة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية ، فإتفقوا على قيام أحدهم بالتعدى عليها بالركل على سبيل المزاح ، وتصوير مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.