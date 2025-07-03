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المزحة تتحول لكارثة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على فتاة الاسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المزحة تتحول لكارثة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على فتاة الاسكندرية

ركل فتاة بالاسكندرية
ركل فتاة بالاسكندرية
مصطفى الرماح

في واقعة صادمة أثارت موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، شهد أحد شوارع الإسكندرية حادثة مؤسفة تعكس انحدارًا خطيرًا في سلوك بعض الشباب، حين تحوّلت المزحة إلى اعتداء صارخ على كرامة فتاة تسير بأمان في الطريق العام.


مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع أظهر لحظة قيام أحد الأشخاص بركل فتاة دون سابق إنذار، وسط ضحكات وتصوير أصدقائه، في مشهد صادم عبّر فيه رواد الإنترنت عن استنكارهم الشديد، مطالبين بمحاسبة المتورطين.

ولم تمضِ ساعات حتى أعلنت الأجهزة الأمنية نجاحها في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين الثلاثة، الذين أقرّوا بارتكابهم الحادثة بدافع "المزاح" والسعي وراء الشهرة السريعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة


كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالركل حال سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على مقطع الفيديو المشار إليه 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهتهم إعترفوا بمشاهدتهم الفتاة المذكورة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية ، فإتفقوا على قيام أحدهم بالتعدى عليها بالركل على سبيل المزاح ، وتصوير مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

واقعة صادمة الإسكندرية فتاة

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