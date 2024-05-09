الشهامة الريفية والجنيات برؤية تنمية المواهب فى أوبرا الإسكندرية

تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بعنوان "أوبرتان فى ليلة واحدة" للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر فصل الغناء الأوبرالى تدريب وإخراج الدكتور صبحى بدير بالتعاون مع صبحى أوبرا ستوديو وستوديو غناء كراون هاوس ومصاحبة مينا حنا "بيانو" - دنيا دغيدي" أستاذ الكورال" والمخرج المساعد كارين كافوكجيان وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 10 مايو بمسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية "، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلي تشجيع ودعم الواعدين فى مختلف مجالات الإبداع.

يضم الحفل مقتطفات من أشهر الأوبرات العالمية منها الجنيات لـ جاكومو بوتشينى ، الشهامة الريفية لـ بيتروماسكانى.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم أقساما متعددة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .