«تضامن أسوان»: الكشف على 135 مريضًا من الأولى بالرعاية بقرى المحافظة

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان محمد يوسف، إنه بالتعاون مع جمعية الأورمان تم تنظيم قافلة علاجية على مدار اليومين الماضيين أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 135 مريضا من الأولى بالرعاية بقرى "عزبة الواحي وحجازة والبياره والعليقات والمنشيه" بمركز كوم أمبو، ومناطق الشيخ هارون والامبركاب وكيما بمدينة أسوان.



وأوضح يوسف - في بيان اليوم الخميس - أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بأسوان، ويتم استهداف الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.



من جانبه.. أكد ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحة العيون المختلفة وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان.



وأشار إلى أن الجمعية سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، كما يتم تنظيم قوافل طبية وعلاجية، تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.