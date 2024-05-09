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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشادات وتخبط.. انقسام كبير بين المسئولين الإسرائيليين بسبب تهديد بايدن بقطع المساعدات

إسرائيل
إسرائيل

تبادل السياسيون الإسرائيليون التهكمات السياسية مع بعضهم البعض، اليوم الخميس، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن على شبكة سي إن إن بأن الولايات المتحدة ستوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل إذا تم شنت عملية عسكرية في رفح.

وأدان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، هذه الخطوة في منشور على موقع إكس، قائلاً: "حماس تحب بايدن".

وردا عليه، حذّر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج من "التصريحات والتغريدات التي لا أساس لها وغير المسؤولة والمهينة" خلال خطاب له.

وقال الرئيس الإسرائيلي: "من المهم أن أقول إنه حتى عندما تكون هناك خلافات ولحظات من خيبة الأمل بين الأصدقاء والحلفاء، هناك طريقة لتوضيح الخلافات، وعلينا جميعا أن نتجنب تلك الخلافات التي لا أساس لها من الصحة. 

وأضاف: "التصريحات والتغريدات غير المسؤولة والمهينة التي تضر بالأمن القومي ومصالح دولة إسرائيل".

كما ردّ زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قائلاً: "إذا لم يطرد نتنياهو بن جفير اليوم، فإنه يعرض للخطر كل جندي في الجيش الإسرائيلي وكل مواطن في دولة إسرائيل".

وقالت زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي ردا على ذلك أيضا، إن "نتنياهو وحكومته يواصلان جعل الوضع الاستراتيجي لإسرائيل أسوأ".

وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أيضا، قائلا إن "إسرائيل ستواصل قتال حماس حتى يتم تدميرها، وليس هناك حرب أكثر عدالة من هذه".

بينما قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار من حزب الليكود: "من المدهش أن نكتشف أن العالم نسي ما حدث في إسرائيل يوم 7 أكتوبر".

وأضاف: "لن نساوم على أمننا، ولن نوافق أبدا على الخضوع لأية مطالب تمس بأمن إسرائيل القومي".

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الرئيس الأمريكي إسرائيل رفح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس

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