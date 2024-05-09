وزارة الصحة في غزة تكشف فظائع الاحتلال الإسرائيلي في رفح

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ⁠إن الاحتلال الاسرائيلي بدأ بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه المعابر ومنع الدخول وخاصة سفر الجرحى والمرضى ودخول مساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية وشاحنات الطعام والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.

وأضافت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، أن الوزارة تفقد كل ساعة بعض الجرحى من الكشوفات السابقة والتي كانت تنتظر السفر للدول المجاورة، ولكن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح حالت دول سفر هؤلاء الجرحى.

وأشارت الوزارة إلى أن ايقاف مركز غسيل الكلى الوحيد في محافظة رفح عن العمل بسبب القصف وتهديد الاحتلال الإسرائيلي، لافتة ⁠إلى أن الجرحى والمرضى يعانون من موت بطيء لعدم وجود علاج و مستلزمات ولا امكانية لسفرهم.

وقالت الوزارة: "لدينا قوائم تم إرسالها للدول المجاورة تضمنت كشوفات جرحى ومرضى من جميع الفئات العمرية وخاصة مرضى الأورام وزراعة الكبد وزراعة الكلى ولم تستطع السفر بسبب اغلاق معبر رفح من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وناشدت وزارة الصحة في غزة بالضغط والعمل العاجل لإنقاذ ارواح هؤلاء المرضى والجرحى وفتح المعابر ودخول الشاحنات الطبية والإغاثية اللازمة للمستشفيات.