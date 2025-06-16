غدا.. فصل الكهرباء عن قرية كفر العجمي وتوابعها بكفر الشيخ

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء بيلا الجديدة، غداً الثلاثاء 17 يونيو، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، وذلك لعمل صيانة على المُغذي.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم الإثنين، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية كفر العجمي وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وتقدم قطاع الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة.

وناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.