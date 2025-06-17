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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء التوكل على الله واللجوء إليه.. لتيسير الأمور وتفريج الكروب

دعاء التوكل على الله
دعاء التوكل على الله
محمد شحتة

ينبغي على المسلم أن يعلن التوكل على الله واللجوء إليه والتضرع إلى الله، ويستحب له أن يردد دعاء التوكل على الله واللجوء إليه.

دعاء التوكل على الله واللجوء إليه

وعن دعاء التوكل على الله واللجوء إليه، فإنه يستحب لكل مسلم أن يردد هذا الدعاء ويقول:

"اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذى أنزلت وبنبيك الذى أرسلت".

"بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله"، يترد عليك: "هُديت وكُفيت ووُقيت"، حيث يكفيك الله شر ما أهمك وما أغمك، وتنحى عنك الشيطان.

وإذا تعرض المسلم لأمر ضايقه فعليه أن يعرض عن هذا الأمر ويتجاهله ويقل "فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ".

دعاء التوكل على الله وتيسير الأمور

الله عز وجل فتح لك باب الفرج ويسر لك باب الخروج من هذه المآزق، مشيرًا إلى أن هناك عبادتين دلت النصوص على أنهما تكشفان الكروب وتفرجان الهموم.

العبادة الأولى هي العمرة لأن الحاج والمعتمر ضيوف الله والله لا يخيب ضيفه لأنه الكريم القادر على كل شيء، وأن من لم يتمكن من زيارة مكة فعليه بصلاة القيام في الثلث الأخير من الليل.

النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال‏:‏ ‏"‏ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول‏:‏ هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له إلى أن يطلع الفجر‏" [‏رواه الإمام البخاري في صحيحه]‏‏.‏

"اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ".

دعاء التوكل على الله وتفريج الكروب

«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

"لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأفوض أمري الى الله إنى الله بصيرًا بالعباد، ولا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين"

اللهم فارج الهم، وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، أسألك أن ترحمني، رحمة تغنيني بها عن من سواك اللهم اجعل لي من كل هم يهمني فرجا و مخرجا، وارزقني من حيث لا أحتسب يا غياث المستغيثين يا مجيب دعاء المضطرين.

وجهت وجهي اليك وتوكلت عليك، خاشع بين يديك، فأيدني يا رب بجلالك واجعلني من عبادك المتقين ولا تجذب قلبي إلا إلى بابك، قربني مما تحب، واطلق لساني وقلبي بشكرك وذكرك.

يا رب إني أحب العفو لأنك تحب العفو، فإن كان في قضائك النافذ وقدرتك الماضية أن ينيب أو يتوب، أو يرجع عن ظلمي أو يكف مكروهه عني، وينتقل عن عظيم ما ظلمنى به، فأوقع ذلك في قلبه الساعة وتب عليه واعفُ عنه يا كريم، يارب إن كان في علمك به غير ذلك، من مقام على ظلمي، فأسألك يا ناصر المظلوم المبغي عليه إجابة دعوتي، فخذه من مأمنه أخذ عزيزٍ مقتدر، وأفجئه في غفلته، مفاجأة مليك منتصر، وأعره من نعمتك التي لم يقابلها بالشكر، وانزع عنه سربال عزك الذي لم يجازه بالإحسان، واقصمه يا قاصم الجبابرة، وأهلكه يا مهلك القرون الخالية.

التوكل على الله دعاء التوكل على الله دعاء التوكل على الله واللجوء إليه دعاء التوكل على الله وتيسير الأمور دعاء التوكل على الله وتفريج الكروب

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