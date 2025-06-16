محافظ كفرالشيخ: إقبال كبير على حملة من بدري أمان للكشف المبكر عن الأورام

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الإثنين، فعاليات حملة (من بدري أمان) للكشف المبكر عن الأورام، التي تستمر من 14 حتى 19 يونيو الجاري، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين لدعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، القولون، البروستاتا، عنق الرحم)، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف بالأساس حماية الأم وابنتها، من خلال منظومة متكاملة تشمل الفحص والتشخيص والعلاج بالمجان.



وأوضح محافظ كفرالشيخ أن هذه المبادرة الرئاسية تُعد إنجازًا حقيقيًا لأهالينا بكفرالشيخ، وهي خطوة متقدمة ضمن توجه الدولة نحو تعزيز الصحة العامة والوقاية المبكرة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة مقدمًا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، وكل الفرق الطبية والتنفيذية المشاركة.



وأشار إلى أن فعاليات الحملة تشمل وحدات متنقلة تقدم خدمات الأشعة والفحص للسيدات، وسيارات متخصصة لإجراء مسحات عنق الرحم، بالإضافة إلى تطعيم الفتيات من سن 9 حتى 15 سنة ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وتوفير خدمات التوعية والاستبيانات إلكترونيًا، هذا بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لـ30 من الكوادر الصحية من الرائدات ومدخلي البيانات وخدمة المواطنين والأطباء لتوحيد آليات العمل ورفع كفاءة التنفيذ.



ولفت إلى أن مستشفيات كفرالشيخ العام، دسوق العام، وبيلا المركزي، ستكون المحاور الأساسية للحملة وتوفير جميع المستلزمات الطبية وأجهزة التحاليل والتابلت وأجهزة قياس الضغط والسكر، مع سرعة نقل عينات الدم الخاصة بتحليل دلالات الأورام PSA إلى المستشفيات المجهزة، لاستقبال المواطنين لإجراء الفحوصات والتشخيص الطبي والعلاج بالمجان، وسط إشادات المواطنين بالمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة مقدمين الشكر لفخامة رئيس الجمهورية.