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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

محمد عبده
محمد عبده

ظهر الفنان محمد عبده، في مقطع فيديو قصير، وهو يبارك لـ نجل سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد زفافه، وذلك كأول ظهور له بعد إعلان إصابته بالسرطان. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- مقطع فيديو لـ محمد عبده، وهو يهنئ سالم الهندي لزفاف نجله، وكُتب في التعليق على الفيديو: «خاصة من فنان العرب ‫#محمد_عبده‬ لحفل زفاف ‫#فواز_سالم_الهندي‬ نجل الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للموسيقى الاستاذ ‫#سالم_الهندي‬». 

إصابة محمد عبده بالسرطان 

وكان كشف المطرب محمد عبده عن نوع السرطان الذي أصيب به، مشيرا أنه سافر فرنسا لتلقى العلاج بحصوله على حقنة كل ثلاثة أشهر لتقليل انزيمات السرطان.

وأشار عبده فى تسجيل صوتي نشرته الصفحة الرسمية  لقناة روتانا : “الجماهير الحلوة اللى بتحب الفن وبتحب محمد عبده أنا كويس وعمال أتحسن .. الأمور الصحية الحمد الله بتتحسن والموضوع إني  أنا كان عندي كانسر فى البروستاتا وبدأت فى كورس علاجي مكثف".

وتابع: “ أخدت جلسات أشعاع والأعراض الجانبية بتاعت الإشعاع أخف  بكثير من الكيماوي، وباخد حقنة كل ٣ أشهر  لتقليل إنزيمات السرطان وبعد يوم 7 مايو هبدأ الكورس التاني”.

وأضاف: الحمد الله المرض ده ابتلاء من عند ربنا واحنا لازم نصبر وأكيد دعائكم  لي كان عامل كبير جدا فى تحسن حالتي وشفائى بإذن الله.

 

إعلان خبر إصابة محمد عبده بالسرطان 

وأعلن الفنان  السعودى محمد عبده، عبر رسالة صوتية مسجلة نشرتها وسائل الإعلام السعودية، عن إصابته بمرض السرطان، مما أدى إلي خضوعه لجلسات العلاج الكيماوي في باريس.

وأوضح ذلك "خيري رمضان" في برنامج "مع خيري"،

المذاع عبر فضائية "المحور"، بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، وأشاد بصوته العذب متأثرًا على ما أصابه. 

وأن محمد عبده لم يعلن من قبل عن مرضه وانفردت قناة العربية بهذا التسجيل الصوتي لمحمد عبده.

وأكد خيري على تعليق عبده بأنه متفائل بالشفاء العاجل والقريب وأنه سوف يواصل تقديم أعماله، كما نعي الشيخ الأمير عبدالمحسن وكتب لأبو نورا "صوتك يناديني، بعتذر، الرسايل والعديد من الأغاني، وتمني الشفاء لابو نورا وأستكمال مسيرة العطاء والفن.

محمد عبده الفنان محمد عبده سالم الهندي السرطان مرض محمد عبده

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بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

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