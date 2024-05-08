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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

بشائر الخير | قرار جديد بشأن رأس الحكمة .. إيه الحكاية ؟

مدبولي
مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بالموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصى دولى سياحى فى مدينة رأس الحكمة الجديدة.

قرار جديد بشأن رأس الحكمة 

ونصت المادة الأولى من القرار الصادر على أن ينشأ بمدينة رأس الحكمة الجديدة ميناء بحرى تخصصى سياحي دولي لاستقبال اليخوت والسفن السياحية ضمن الإحداثيات الموضحة بالملحق المرفق.

كما نصت المادة الثانية على أن تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى واللوجستيات الإشراف الفني على تنفيذ إنشاء الميناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار، والتأكد من جدية التنفيذ ومطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونا.

فيما نصت المادة الثالثة على أن يصدر وزير النقل القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وسبق أن نشرت الجريدة الرسمية قرارات جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، متعلقة برأس الحكمة وإقامة مطار دولي في محافظة مطروح.

ونص القرار رقم 152 لسنة 2024 على تخصيص 1785 فدانا تقريبًا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدنى، لاستخدامها في إقامة مطار دولي.

أضخم مشروع في تاريخ مصر 

في هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي ، إن صفقة رأس الحكمة التي تم توقيعها بين مصر والإمارات بمثابة المشروع الأضخم في تاريخ مصر، وتعد باكورة البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي الذي حدث بمصر خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن رؤية مصر التي كانت تعمل عليها من خلال توصيل الطرق ببعضها البعض بدأت بالفعل تجني ثمارها بجذب الاستثمارات الضخمة في توقيت يمر فيه الاقتصاد المصري بأزمة اقتصادية.

وأضاف معطي، في تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن من بين مميزات هذا المشروع أن مصر ستحصل على نسبة كبيرة من هذه الأرباح، فضلاً عن أنه من المتوقع أن يتم جذب حوالي 8 ملايين سائح إلى مصر بسبب هذا المشروع، وبالتالي تنشيط الاقتصاد المصري بالكامل، ولفت أن هذا المشروع سيعمل على تنشيط قطاع البناء بالكامل، فضلاً عن توفير فرص عمل جيدة جدا.

 شراكة بين مصر والإمارات

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، في فبراير 2024 إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هي الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة.

وأضاف أن المشروع سيتضمن استثمارا أجنبيًا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

وتقع منطقة رأس الحكمة في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بما يجعلها منطقة رائدة سياحيًا واستثماريًا وعمرانيًا، ومركز عالمي للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وعالميًا.

ويعتبر الساحل الشمالي الغربي من المناطق الصالحة للتنمية العمرانية والسياحية، كما يشتمل على أنشطة زراعية، وأخرى صناعية؛ منها أنشطة التعدين بالظهير الصحراوي، إلى جانب عدد من الأنشطة الحرفية والصناعات الصغيرة والبدوية في التجمعات العمرانية.

وتدخل منطقة رأس الحكمة في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط، وهو نطاق متنوع بموارده وإمكاناته، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة المُتوازنة بين متطلبات النمو العمراني والاقتصادي من ناحية، وبين متطلبات الحفاظ على الموارد والتنمية الاجتماعية من ناحية أخرى.

ويمتدُ نطاق الساحل الشمالي الغربي لنحو 550 كم على ساحل البحر المتوسط، بدءًا من حدود محافظة الإسكندرية، وانتهاءً بحدود مُحافظة مطروح، وبعُمق يتراوح ما بين 20 كم و5 كم وفقاً لمسارِ الطريق الدولي الساحلي.

ويتوفر بالنطاق الساحلي الغربي مجموعة من شبكات الطرق والنقل، أهمها الطريق الدولي الساحلي الذي يمتد غرباً من حدود مصر الدولية بالسلوم، وحتى حدود مدينة الإسكندرية شرقاً، والذي يسمح بسهولة وحرية التنقل الآمن والسريع، والذي جاء ضمن خطة بناء وتطوير البنية الأساسية في مصر التي أولتها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.

رأس الحكمة مصطفى مدبولي مدينة رأس الحكمة عبد الفتاح السيسي تنشيط قطاع البناء بالكامل

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