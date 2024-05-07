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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قراران جديدان لـ السيسي بشأن مطروح ورأس الحكمة.. تعرف عليهما

قرارين جديدين من
قرارين جديدين من الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.. تعرف عليهما

في العدد الصادر اليوم الثلاثاء للجريدة الرسمية، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عن قرارين هامين متعلقين بمنطقة رأس الحكمة ومحافظة مرسى مطروح. 

قرارات رئيس الجمهورية

جاء في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2024 حول استبدال اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالجريدة باللوحة وجدول الإحداثيات الموجودين بقرار رئيس الجهورية رقم 55 لسنة 2024 فيما يخص مدينة رأس الحكمة الجديدة. 

بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2024 بتخصيص مساحة ١٧٨٥ فدان تقريبًا (تعـادل ٧٤٩٩٩٥٧م٢) مـن الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة شمال غرب محافظة مطروح لصالح وزارة الطيران المدني من أجل استخدامها في إقامة مطار دولي وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الصدد.

موقع ساحر واستثمارات ضخمة

وتتميز مدينة رأس الحكمة الجديدة بموقع ساحر في محافظة مرسى مطروح وتحديدًا على الساحل الشمالي الشرقي لمدينة مطروح، وخلال الأشهر الماضية وقعت مصر أكبر صفقة استثمارية مع كيانات إماراتية كبرى بقيمة 35 مليار دولار لتطوير المدينة على مساحة 12 ألف فدان والاستثمار بها. 

ومن المقرر أن تتضمن المدينة وحدات سكنية متنوعة بين الشقق والفيلات والتاون هاوس، وكذلك مشروعات تجارية وتعليمية وصحية وترفيهية مختلفة.

كما وافقت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي نهاية الشهر الماضي على إقامة مشروعات كبرى في منطقة رأس الحكمة وهما إنشاء منطقة حرة باسم (شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية) وأخرى استثمارية. 

هذا بالإضافة إلى منح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية الرخصة الذهبية عن مشروعي المنطقة الحرة والمنطقة الاستثمارية، وقيام الشركة بإنشاء ميناء تخصصي سياحي دولي في المدينة.

وتضمنت القرارات الموافقة على تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لمدينة رأس الحكمة.

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