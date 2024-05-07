محمود مسلم: السيسي كان يتحدث دائما عن السلام الشامل والعادل قبل 7 أكتوبر

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن ترحيب الفلسطينيين في رفح الفلسطينية بقبول حماس وقف إطلاق النار دليل على أن هذا الشعب البريء الطيب يريد السلام وإيقاف الحرب ولا يسعى إلى الدم كما يعتقد البعض.

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن ما جرى التوصل إليه حتى الآن جهد مصري كبير وشاق اضطلعت به أجهزة الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول إلى هدنة.

وتابع: "قبل 7 أكتوبر، كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتحدث عن السلام الشامل والعادل وأن الأمان هو الأضمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، أما فرض القوة، فإنه لا يؤدي إلى استقرار أو سلام".

وواصل: "لو كان هناك نتيجة إيجابية واحدة لما يحدث منذ 7 أكتوبر حتى الآن، هو إعادة طرح القضية الفلسطينية دوليًا بشكل كبير، ونتمنى أن تتم الهدنة ونسير في هذا الاتجاه، بالأخص أن هناك بعض الدول الأوروبية التي أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين".

