شولتز يعلن اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا مهما بشأن الأصول الروسية المجمدة

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي وافق على استخدام 90% من عائدات الأصول الروسية المجمدة لتلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف المستشار الألماني: "لدينا إجماع في أوروبا على أننا نريد استخدام المكاسب غير المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة... نريد استخدام حوالي 90% من هذه الأموال للأغراض الدفاعية لأوكرانيا"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، اقترح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف الرد على مصادرة الأصول الروسية في الولايات المتحدة من خلال الاستيلاء على ممتلكات الأفراد.

كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا سترد بشكل حاسم على مصادرة أصولها في الغرب.