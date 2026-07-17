المركزي النيجيري يلمح إلى خفض الفائدة وسط ضبابية المشهد العالمي

بعد أشهر من التشديد النقدي لمواجهة التضخم، بدأت نيجيريا تلمح إلى مرحلة جديدة قد تشهد تخفيفا لأسعار الفائدة، غير أن رياح الاقتصاد العالمي لا تزال تدفع صناع القرار إلى التحرك بحذر، رغم بوادر انحسار الضغوط التضخمية.

وقال محافظ البنك المركزي النيجيري، أولاييمي كاردوسو، إن التراجع التدريجي في معدلات التضخم بدأ يهيئ الظروف أمام خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إلا أن استمرار الصدمات الخارجية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي يجعلان صناع السياسة النقدية أكثر حذرا في اتخاذ خطوة التيسير النقدي.

وأكد كاردوسو، أن البنك المركزي يفضل التريث حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد.

وحذر محافظ المركزي النيجيري من إطلاق العنان للتيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية في ضوء التباطؤ التدريجي للتضخم في البلاد خشية التعرض لتأثيرات الصدمات الخارجية التي ربما تعقد التوقعات.

واعتبرت الأسواق أن صناع القرار ليسوا في عجلة من أمرهم للشروع في تيسير السياسة النقدية.

ويبحث المستثمرون عن مؤشرات تدل على اقتراب البنك المركزي من بدء دورة التيسير النقدي بعد أشهر من تباطؤ التضخم.

لكن تصريحات كاردوسو أكدت حذر صناع السياسة النقدية إزاء الصدمات الخارجية ومخاطر الأسعار، ما يشي بأن أسعار الفائدة قد تبقى مرتفعة لفترة أطول.

وفي كلمته في مؤتمر عقدته صحيفة "بيزنيس داي" المحلية في لاجوس ي، أشار كاردوسو إلى ما يقرب من عام من انخفاض التضخم كدليل على نجاح حملة التشديد النقدي التي يتبناها البنك المركزي.

وقال: "لقد شهدنا 11 شهراً من انخفاض التضخم المستمر"، معتبراً أن هذا الاتجاه قد عزز التوقعات بأنه "مع مرور الوقت، نتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الاعتدال".

لكنه أكد أن الصدمات الجيوسياسية، بما فيها الصراع مع إيران، قد عطلت هذا المسار، قائلاً: "لولا هذه الظروف، لكنا توقعنا أن ينخفض التضخم في العام المقبل إلى مستويات معتدلة للغاية".

ودافع كاردوسو عن قرار البنك بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير، رغم توقعات السوق بتحول وشيك في السياسة النقدية. وقال: "لم نخفضها، وصدقوني، لقد رأينا أموراً لم يرها معظم الناس".

وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستظل تسترشد بالبيانات بشكل صارم بدلاً من معنويات السوق، ونسب الفضل في قدرة نيجيريا على الصمود أمام الصدمات العالمية الأخيرة إلى التنفيذ المبكر للإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح كاردوسو: "أحد أسباب ذلك هو أننا شرعنا في الإصلاحات في وقت مبكر جداً. لقد كنا نتمتع بالمرونة، وتمكنا من الصمود أمام الصدمات".