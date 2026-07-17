الصين تنفي ادعاءات واشنطن بتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

نفت وزارة الخارجية الصينية، صحة ادعاءات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تدخل بكين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، اليوم /الجمعة/، :"إن مزاعم الولايات المتحدة بشأن تدخل بكين في الانتخابات لا أساس لها من الصحة".

ووصف لين هذه المزاعم بأنها افتراءات غير صحيحة ومغرضة، مشيرا إلى أنه ثبت زيفها منذ وقت طويل.

وأوضح المتحدث الصيني أن بكين ليس لديها أي مصلحة في التدخل في الانتخابات الامريكية، مؤكدا التزام الصين بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إلقاء ترامب خطاب إلى الشعب الأمريكي قال فيه " على مدى سنوات، بدءا من الدورة الانتخابية لعام 2020، نفذت جمهورية الصين الشعبية ما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، ما أدى إلى استحواذها بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي".

وركز ترامب في خطابه على اتهام الصين بالوقوف وراء عملية اختراق واسعة لبيانات الناخبين الأمريكيين، معلنا عزمه رفع السرية عن معلومات استخباراتية قال "إنها تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي".

ويعد هذا أول خطاب يخصصه ترامب منذ أشهر للحديث عن ملف الانتخابات، من دون أن يشكك في شرعية فوزه في الانتخابات الرئاسية لعامي 2016 و2024.