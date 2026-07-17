كريم رمزي: ميسي نكد عليّ 20 سنة.. وهو الأعظم في تاريخ كرة القدم

أدلى الإعلامي كريم رمزي بتصريحات مثيرة، كشف خلالها عن مشاعره تجاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه يعتبره "كابوسًا" عاش معه على مدار 20 عامًا بسبب تشجيعه لريال مدريد.

وقال كريم رمزي، خلال برنامجه القاهرة: "أنا عايش على مدار 20 سنة نفس الكابوس ونفس الرعب، أنا حرفيًا من كل قلبي بكره ليونيل ميسي، بكرهه جدًا، كابوس مرعب".

وأضاف: "مع الاعتراف الكامل إنه أعظم من لمس كرة القدم وبمسافة عن أي حد، لكن بكرهه. يا أخي نكد عليّ نكد عمري ما شفته في حياتي في الكورة. تخيل شخص بقاله 20 سنة طول الوقت بينكد عليك في أكتر حاجة بتحبها وهي كرة القدم".

وتابع: "من سوء حظي إني مشجع لريال مدريد، وطول الوقت ميسي بالنسبة لي منافس، منافس صعب ومؤذي ومرعب".

ويأتي حديث كريم رمزي قبل نهائي كأس العالم 2026، بعدما حجز منتخب الأرجنتين مقعده في المباراة النهائية بالفوز على إنجلترا في نصف النهائي، فيما تأهل منتخب إسبانيا عقب انتصاره على فرنسا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، لتحديد بطل كأس العالم 2026.