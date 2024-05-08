إنشاء ميناء دولي لاستقبال اليخوت والسفن السياحية بـ رأس الحكمة.. تفاصيل من الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1508 لسنة 2024، وجاء في المادة الأولى من القرار، ينشأ بمدينة رأس الحكمة الجديدة ميناء بحري تخصصي سياحي دولي لاستقبال اليخوت والسفن السياحية.

تنفيذ إنشاء الميناء

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري واللوجستيات) الإشراف الفني على تنفيذ إنشاء الميناء المشار إليه في المادة الأولى من القرار، والتأكد من جدية التنفيذ ومطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونيًا.

وجاء في المادة الثالثة من القرار بأن يصدر وزير النقل القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة.