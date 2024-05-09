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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تغريدة غير متوقعة من عالم الزلازل الهولندي فاجأت الجميع.. ماذا كتب؟

صدى البلد

بين حين والآخر يكتب عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس تغريدات يتوقع من خلالها مواعيد محتملة لحدوث زلازل في أكثر من منطقة.

تغريدة عالم الزلازل الهولندي

وفي تغريدة غير معتادة، قام راصد الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، بالتعبير عن ملاحظته حول التقارب بين الثقافات والتحذير من تزايد الكراهية والاستقطاب بين الأشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة.

وعبر حسابه الرسمي على "إكس"، أكد هوجربيتس أنه يشعر بالحزن تجاه هذا التطور السلبي وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، توسعت تواصلاته مع الثقافات المختلفة، حيث وجد أصدقاء قيميين من العرب بينهم.

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وختم راصد الزلازل تغريدته برسالة قوية، معبرا عن إيمانه بأننا جميعًا جزء من الجنس البشري المتحد ونعيش على كوكب واحد. يعكس هذا التصريح رؤية هوغربيتس الإنسانية الشاملة ودعوته للتضامن العالمي وتقبل الآخر، بغض النظر عن خلفيته الثقافية.

عالم الزلازل الهولندي والعرب 

وكتب في التغريدة: "يحزنني أن أرى تزايد الكراهية والاستقطاب بين الناس من مختلف الثقافات، وخاصة في أوروبا.. في السنوات القليلة الماضية، نمت اتصالاتي عبر الثقافات. بعض الذين أعتبرهم من أفضل أصدقائي هم من العرب.. نحن جميعا شعب واحد على كوكب واحد".

مواقف شخصية لعالم الزلازل الهولندي 

هذه ليست المرة الأولى التي يغرد فيها عن قضايا خرى، وكان قد كتب في وقت سابق تغريدة عما قامت به إسرائيل خلال حرب غزة في الفترة من أكتوبر الماضي. وعبّر هوجربيتس عن استيائه من عدد الضحايا المدنيين الذي وقع في غزة نتيجة لهذه العملية العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، قام هوجربيتس بتعليق نشاطات الهيئة التي يرأسها بعنوان SSGEOS، كتعبير عن احتجاجه على ما يحدث في غزة. ولكن في وقت لاحق، استأنف هوغربيتس نشاطاته وبدأ يركز مرة أخرى على توقعات الزلازل وارتباطها بصلات الكواكب في الفضاء.

يترأس الباحث الهولندي هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" (SSGEOS)، وهي مؤسسة بحثية تهتم بدراسة العلاقة بين الهندسة الفلكية للأجرام السماوية والنشاط الزلزالي على الأرض. وقد لفتت تغريداته السياسية الأخيرة انتباه الجمهور وأثارت جدلاً واسعًا، حيث يعتبر البعض أنها تتجاوز نطاق اختصاصه كراصد للزلازل.

الثقافات المختلفة الهولندي فرانك هوجربيتس

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