يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023

وتواجدت تلك الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، وذلك نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، أما الآن فيشهد سوق السيارات حالة من الانتعاش نتيجة اقبال المواطنين المصريين على شراء فئات السيارات الجديدة.

تراجعت 156 ألف جنيه.. سعر بيستون B70S الـ SUV الجديدة

- أبعاد بيستون B70S الـ SUV الجديدة :

تراجعت 156 ألف جنيه.. سعر بيستون B70S الـ SUV الجديدة

تأتي سيارة بيستون B70S موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4555 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1515 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

- محرك بيستون B70S موديل 2023 :

تراجعت 156 ألف جنيه.. سعر بيستون B70S الـ SUV الجديدة

زودت سيارة بيستون B70S موديل 2023 بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وبها قوة 169 حصان، وعزم دورانها يصل الي 258 نيوتن/متر ، وتصل سرعة بيستون B70S القصوى الي 190 كم/ساعة .

- أسعار بيستون B70S موديل 2023 :

تراجعت 156 ألف جنيه.. سعر بيستون B70S الـ SUV الجديدة

الفئة الأولي من سيارة بيستون B70S موديل 2023 تباع بسعر مليون و 219 ألف جنيه، بدلا من مليون و 325 ألف جنيه، بتراجع يصل إلي 106 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة بيستون B70S موديل 2023 تباع بسعر مليون و 259 ألف جنيه، بدلا من مليون و 385 ألف جنيه، بتراجع يصل الي 126 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة بيستون B70S موديل 2023 تباع بسعر مليون و 299 ألف جنيه، بدلا من مليون و 455 ألف جنيه، بتراجع يصل إلي 156 ألف جنيه.