اكتشفوه في الصرف الصحي.. FLiRT متحور جديد من كورونا يثير مخاوف العالم| هذه أعراضه

ينتشر متغير جديد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف بشأن موجة صيفية محتملة. وتشمل عائلة المتغير، التي تسمى بـ "FLiRT"، نسبة إلى طفراتها، KP.2، وهي السلالة السائدة الآن في الولايات المتحدة.

متغير جديد من فيروس كورونا

وفي الشهر الماضي، تفوقت KP.2 بسرعة على JN.1، وهو متغير فرعي من نوع أوميكرون الذي أدى إلى زيادة في حالات كوفيد. هذا الشتاء الماضي .

حاليًا، يمثل KP.2 حالة واحدة من كل أربع إصابات على مستوى البلاد، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها .

خلال فترة أسبوعين تنتهي في 27 أبريل، شكل KP.2 ما يقرب من 25% من الحالات في الولايات المتحدة، ارتفاعًا من حوالي 10% خلال فترة الأسبوعين السابقتين المنتهية في 13 أبريل/نيسان. وبعد KP.2، يأتي ثاني أكبر عدد من الحالات المتغير الشائع هو JN,1، والذي يمثل 22% من الحالات.

وهناك متغير آخر من FLiRT، يسمى KP.1.1، ينتشر أيضًا في الولايات المتحدة، ولكنه أقل انتشارًا من KP.2. وهو يمثل حاليًا حوالي 7.5٪ من الإصابات على مستوى البلاد، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

انخفاض الحالات

على الرغم من انخفاض الحالات وحالات الاستشفاء، فإن متغيرات FLiRT الجديدة تثير المخاوف بشأن موجة محتملة من العدوى هذا الصيف. ويحذر العلماء من أن KP.2 وKP.1.1 قد يكونان أفضل في التهرب من جهاز المناعة بسبب طفرات البروتين الشوكي لديهما، وأن ضعف المناعة وضعف امتصاص أحدث لقاح لكوفيد-19 قد خلقا مجموعة سكانية أكثر عرضة للإصابة.

ما هي متغيرات كورونا

إن متغيرات FLiRT - KP.2 وKP.1.1 - هي مشتقات من JN.1.11.1، وتم اكتشافها في البداية في عينات مياه الصرف الصحي وتحتوي المتغيرات الجديدة على طفرتين إضافيتين تميزهما عن JN.1 ويبدو أنها تمنحهما ميزة على المتغيرات السابقة.

وقال الدكتور ألبرت كو، طبيب الأمراض المعدية وأستاذ الصحة العامة وعلم الأوبئة والطب في كلية ييل للصحة العامة، ويرجع اختيار اسم "FLiRT" للمتغير وفقا للأسماء الفنية لطفراتهم، وفقًا لجمعية الأمراض المعدية الأمريكية .

يقول أندرو بيكوش، عالم الفيروسات في جامعة جونز هوبكنز، إن ظهور KP.2 ومتغيرات FLiRT الأخرى نفس المرض القديم، ويتحور فيروس SARS-CoV-2 ويؤدي إلى ظهور متغير جديد شديد العدوى، والذي يصبح السلالة السائدة. يقول بيكوش: "إن الجدول الزمني الذي يحدث خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، أسرع بكثير مما نراه مع الفيروسات الأخرى مثل الأنفلونزا".

هل سيكون هناك طفرة في الصيف؟

ويشير الخبراء إلى أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت متغيرات FLiRT ستسبب موجة صيفية أو زيادة. ومع ذلك، فمن الواضح أن فيروس كورونا (COVID-19) لا يزال منتشرًا ولن يأخذ أي إجازة.

يقول بيكوش: "إننا نشهد هذه الإصابات على مدار العام، بمستويات معتدلة. ... ربما لم نصل بعد إلى المرحلة التي سنرى فيها اختفاء كوفيد تمامًا في أي وقت من العام".

وصلت إيجابية الاختبار، وهو مؤشر مبكر لمستويات الحالات، إلى 3% اعتبارًا من 20 أبريل، بانخفاض 0.4% عن الأسبوع السابق وانخفاض حاد من حوالي 12% في منتصف يناير، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وتظهر بيانات مياه الصرف الصحي التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن مستوى النشاط الفيروسي لـCOVID-19 هو حاليًا "الحد الأدنى" - حيث كان يعتبر مرتفعًا أو مرتفعًا جدًا في معظم شهري يناير وفبراير.

أعراض FLiRT المتحور الجديد من كورونا

إلتهاب الحلق

سعال

تعب

سيلان الأنف

صداع

آلام العضلات

حمى أو قشعريرة

فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

الغثيان أو القيء

إسهال

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن نوع وشدة الأعراض التي يعاني منها الشخص عادة ما تعتمد بشكل أكبر على صحة الشخص ومناعته بدلاً من المتغير الذي تسبب في العدوى.